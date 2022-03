RLS NORD: 95-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Harrislee (ots) - (do) Die seit dem Nachmittag vermisst gewesene Sarah B. konnte am Abend wohlbehalten in Schleswig angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist somit beendet. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Medien. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

