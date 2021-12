FW Flotwedel: Feuerwehr sucht ausgebüchste Rinder mit Drohne

Feuerwehr Flotwedel

Feuerwehr sucht ausgebüchste Rinder mit Drohne

Fernhavekost

Nachdem am gestrigen Montag, den 06. Dezember 2021, sechs Rinder von einer Weide in Fernhavekost geflüchtet waren, wurden um 19:54 Uhr die Ortsfeuerwehren Wiedenrode und Bröckel zu einer Amtshilfe in die Straße "Am Rothbusch" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen wurden die Einsatzkräfte durch den Eigentümer der Rinder in Empfang genommen und in die Lage eingewiesen. Nach Aussage des Eigentümers wurde der Bereich rund um die Wiese bereits einige Stunden lang mit mehreren Suchtrupps weiträumig abgesucht, wobei allerdings kein Erfolg zu verzeichnen war.

Unter Zuhilfenahme der Drohne der Ortsfeuerwehr Bröckel wurde der Bereich anschließend erneut weitläufig mittels Wärmebildkamera abgesucht. Unterstützt wurde der Einsatz hierbei durch die Ortsfeuerwehr Wiedenrode, welche mit mehreren Suchtrupps fußläufig eine Suche im Umkreis von 500 Metern einleitete.

Gegen 21:00 Uhr konnte dann, durch die enge Zusammenarbeit der zahlreichen Suchtrupps und der Drohnenstaffel, ein Sucherfolg verzeichnet werden. Gemeinsam mit dem Eigentümer konnten die Rinder in der Nähe von Böckelse eingefangen und wohlbehalten auf die Weide verbracht werden.

Der Einsatz für die oben genannten Ortsfeuerwehren konnte somit gegen 21:30 Uhr beendet werden.

