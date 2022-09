Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw

Borken-Gemen (ots)

Tatzeit: zwischen 23.09.2022, 17:00 Uhr, und 25.09.2022, 08:30 Uhr;

Tatort: Borken-Gemen, Freiheit

Eine Fotoausrüstung samt Kamera und Stativ sowie ein Musikinstrument haben Unbekannte am Wochenende in Borken-Gemen aus einem Auto gestohlen. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Freiheit unweit der Jugendburg Gemen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell