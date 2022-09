Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 25.09.2022, 14:05 Uhr;

Unfallort: Bocholt, Ebertstraße/Industriestraße

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Bus am Sonntag in Bocholt gegen einen Verkehrszeichen geprallt. Das Fahrzeug befand sich gegen 14.05 Uhr auf der Industriestraße und wollte nach links in Richtung Ebertstraße abbiegen. Nach Zeugenangaben driftete ein Auto von der Spur rechts neben dem Bus zunehmend auf die Linksabbiegerspur, auf der sich der Bus befand. Dieser wich aus, wobei es zu dem Unfall kam. Der andere beteiligte Wagen entfernte sich. Dabei soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke Opel oder Mazda mit BOR-Kennzeichen handeln. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell