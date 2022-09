Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Heiden (ots)

Tatzeit: zwischen 21.09.2022, 11:00 Uhr, und 23.09.2022, 12:00 Uhr;

Tatort: Heiden, Schulze-Delitzsch-Straße

Alte Autobatterien und zwei Sackkarren haben Unbekannte in Heiden gestohlen. Die Täter waren auf das Gelände des Wertstoffhofes an der Schulze-Delitzsch-Straße gelangt, nachdem sie sich an einem Zaun zu schaffen gemacht hatten. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch und Freitag. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell