POL-BOR: Bocholt - Haustür beschädigt

Borken (ots) - Tatzeit: zwischen 23.09.2022, 21:00 Uhr, und 24.09.2022, 10:00 Uhr; Tatort: Borken, Burloer Straße In die Kreisverwaltung in Borken sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Gebäude an der Burloer Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Art und Umfang der Beute stehen noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich ...

mehr