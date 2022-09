Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Jugendlicher

Fahrer und Beifahrer gesucht

Heek (ots)

Unfallzeit: 24.09.2022, 12:40 Uhr;

Unfallort: Heek, Bült

Leichte Verletzungen erlitt eine 14 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Heek. Die Heekerin war nach eigenen Angaben gegen 12.40 Uhr auf dem Radweg der Straße Bült in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs, als sie mit der sich plötzlich öffnenden hinteren Autotür auf der Beifahrerseite eines im absoluten Halteverbot stehenden Fahrzeugs zusammenstieß. Sie fiel nach rechts in eine Hecke. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, hatte ein Mann des schwarzen Wagens, möglicherweise ein Ford, die Tür geöffnet. Nachdem sich dieser sowie ein zweiter Mann nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen erkundigt hatten und die Gestürzte angab, dass alles in Ordnung sei, wären die Beiden eingestiegen und davongefahren. Zuhause verspürte die 14-Jährige Schmerzen und die Polizei wurde hinzugerufen. Die deutschsprachigen Männer beschrieb die Heekerin wie folgt: dunkler Teint und circa 30 bis 40 Jahre alt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell