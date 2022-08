Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Raser und Poser

Adenau, Nürburgring (ots)

Am Sonntag, den 28.08.2022 wurden in Adenau und auf den Zufahrtsstraßen zum Nürburgring zielgerichtete Kontrollen von Rasern und Posern durchgeführt. Hierzu wurden auch gesondert geschulte Unterstützungskräfte herangezogen. Die Fahrzeuge wurden hierbei in technischer Hinsicht überprüft und auch das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer wurde in den Blick genommen. Es wurden bei den Kontrollmaßnahmen gesamt zehn Verfahren eingeleitet, in der Mehrzahl wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Des Weiteren werden auch zwei Verfahren wegen Verursachen unnötigen Lärms geführt. Entsprechende Anzeigen werden gefertigt. Bei gravierenden Verstößen erhalten die zuständigen Führerscheinstellen Mitteilungen über das disziplinlose Verhalten der entsprechenden Fahrzeugführer. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in diesem Zusammenhang an.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell