POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Brohl-Lützing und Bad Breisig - Erstmeldung

Sportplatz Mayen/Alzheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 24.08.2022 bis Donnerstag, 25.08.2022 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl aus dem Vereinsheim des SV Alzheim am dortigen Sportplatz. Bisher unbekannte Täter warfen mit einem Ziegelstein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Sanitärbereich. Beim Einstieg wurde im Innern u. a. eine Waschtischarmatur beschädigt. Nachdem in den Räumen kein ...

mehr