POL-PDMY: Diebstahl eines PKW

Faid/Cochem (ots)

Am Freitag, 26.08.2022, wurde in der Zeit von 13:30 - 18:10 Uhr ein roter Polski Fiat 126 vom Gelände eines in Faid ansässigen Unternehmens entwendet. Da der PKW zur Zeit des Diebstahls nicht fahrbereit war, kann davon ausgegangen werden, dass der PKW aufgeladen und anschließend abtransportiert wurde. Hinweise auf den oder die Täter bestehen nicht.

Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Cochem unter 02671-984-0 entgegen.

