POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Hönningen (ots) - In der Nacht zu Dienstag, den 23.08.2022 wurde in die ED-Tankstelle in Hönningen eingebrochen. Die Täter hebelten um kurz vor 03.00 Uhr die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und entwendeten anschließend diverse Zigarettenschachteln aus der Auslage. Zeugen konnten beobachten, wie die Täter zunächst fußläufig in Richtung der nahegelegenen Umgehungsstraße (B 257) flüchteten. Hier stiegen sie in ...

