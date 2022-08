Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Weiterer Einbruch in Tankstelle im Ahrtal

Hönningen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 23.08.2022 wurde in die ED-Tankstelle in Hönningen eingebrochen. Die Täter hebelten um kurz vor 03.00 Uhr die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und entwendeten anschließend diverse Zigarettenschachteln aus der Auslage. Zeugen konnten beobachten, wie die Täter zunächst fußläufig in Richtung der nahegelegenen Umgehungsstraße (B 257) flüchteten. Hier stiegen sie in einen hellen Kleinwagen ein, mit dem sie dann in Richtung Ahrbrück fuhren. Den Zeugenaussagen zufolge waren mindestens drei Täter an der Tat beteiligt.

Bereits wenige Tage zuvor war es in der Nacht zum 19.08.2022 zu einem vergleichbaren Einbruch in die Aral-Tankstelle in Ahrbrück gekommen. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mayen, Tel. 02651/801-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell