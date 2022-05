POL-LDK: + Handgranate in Schönbach gefunden + Polizei warnt vor falschen Vodafone-Mitarbeitern in Dillenburg + Vandalen am Kindergarten + Mähroboter in Katzenfurt verschwunden +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn-Schönbach: Handgranate gefunden und gesprengt -

Großes Glück hatten die Gäste eines Kindergeburtstages am Freitagabend (29.04.2022). Beim Spielen im Wald entdeckten die Kinder eine Handgranate. Die Mutter des Geburtstagskindes meldete sich bei der Herborner Polizei. Die Kinder hatten die Granate mit nach Hause gebracht, dort wurde sie bis zum Eintreffen der Polizei in einer Mülltonne gelagert. Sprengstoffexperten aus dem Hessischen Landeskriminalamt stuften die 2.-Weltkriegs-Granate als gefährlich ein. Bis zum Eintreffen der Entschärfer aus Wiesbaden mussten die Bewohner einen Sicherheitsabstand von 50 Meter einhalten. Die Experten sicherten die Handgranate und brachten sie auf einem angrenzenden Feld zur Detonation. (G.R.)

Dillenburg: Falsche Vodafone-Mitarbeiter klingeln -

Zwei Männer gaben sich am Montagnachmittag (02.05.2022) als Mitarbeiter einer Mobilfunkgesellschaft aus und gelangten so in die Wohnung einer 73-Jährigen. Gegen 17:15 Uhr klingelten die Unbekannten bei der Seniorin und gaugelten vor, die Leitungen der Telefonanlage zu überprüfen. Während einer der Betrüger die Frau geschickt ablenkte, stahl der Komplize mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Betrügern. Der Erste soll etwa 35 Jahre alt und 170 cm groß sein. Nach Angaben der 73-Jährigen hatte er ein südländisches Aussehen und schwarze Haare. Er trug schwarze Kleidung und hatte eine kleine Ledertasche in der Hand. Der zweite Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt, 160 cm groß und vermutlich deutscher Herkunft sein. Er hatte dunkle Haare. Wem sind die beiden Männer im Bereich der Hof-Feldbach-Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur Handwerker und Dienstleister in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie bei verdächtigen Situationen die Polizei. (K.M.)

Ehringshausen: Oberlicht in Kindergarten beschädigt -

Am vergangenen Wochenende kletterten Unbekannte auf das Flachdach des Kindergartens in der Pestalozzistraße und beschädigten das Oberlicht. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind zwischen Freitagabend (29.04.2022), 21:00 Uhr und Montagmorgen (02.05.2022), 06:10 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen. (K.M.)

Ehringshausen-Katzenfurt: Mähroboter gestohlen -

Auf einen Mähroboter der Marke "Husqvarna" hatten es Unbekannte zwischen 16:00 Uhr am Samstag (30.04.2022) und 16:00 Uhr am Sonntag (01.05.2022) abgesehen. In diesem Zeitraum stahlen die Diebe den "Husqvarna Automover 305" samt Ladestation und Trafo aus einem Garten in der Kirchstraße. Hinweise zum Verbleib des rund 400 Euro teuren Mähers erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050. (K.M.)

