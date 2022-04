Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat gesprengt

Winterberg (ots)

In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04.2022 brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Kappe in Winterberg auf. Hierzu nutzten sie offensichtlich ein Sprengmittel, wodurch der Automat vollständig zerstört wurde. Ob und wie viel Beute gemacht wurde ist bislang unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache Winterberg unter Tel.: 02981/9020-0 (ko.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell