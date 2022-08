Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tatverdächtige in Zusammenhang mit Tankstelleneinbrüchen im Ahrtal flüchtig

Ahrbrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 24.08.2022 fiel einer Streife der Polizei Adenau gegen 03.40 Uhr ein silberner Ford Focus mit drei Fahrzeuginsassen in der Hauptstraße in Ahrbrück auf. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle. Aufgrund der vorausgegangenen Tankstelleneinbrüche in Ahrbrück und Hönningen sollten Fahrzeug und Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die Fahrzeuginsassen jedoch sofort fußläufig und konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Verstärkungskräften und eines Polizeihubschraubers nicht mehr gestellt werden. Die Flüchtenden werden wie folgt beschrieben: männlich, 16-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Bekleidung. Sie kommen für die aktuellen Tankstelleneinbrüche in Betracht. Der zurückgelassene Pkw wurde sichergestellt.

Zeugen, denen die Personen oder das Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Entsprechende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen (Tel. 02651/801-0) oder die Polizei Adenau (Tel. 02691/925-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell