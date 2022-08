POL-PDMY: Wasserleiche aus dem Rhein bei Remagen identifiziert

Ahrbrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, den 24.08.2022 fiel einer Streife der Polizei Adenau gegen 03.40 Uhr ein silberner Ford Focus mit drei Fahrzeuginsassen in der Hauptstraße in Ahrbrück auf. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle. Aufgrund der vorausgegangenen ...

mehr