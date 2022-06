Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Haus erwischt

Föritztal (ots)

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Steinach" in Mupperg verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung. Als sie nachschaute, stand ihr ein schwarz maskierter Mann gegenüber. Vor Schreck begann die Frau zu schreien. Der Unbekannte rannte daraufhin aus dem Haus und machte sich mit dem Fahrrad in Richtung Heubisch aus dem Staub. Er schnappte sich vor seiner Flucht die Handtasche der Bewohnerin mit mehreren Dokumenten, einem Mobiltelefon sowie PKW- und Hausschlüssel und ließ diese mitgehen. Wie sich später herausstellte, hatte er sich über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und diverse Behältnisse in mehreren Räumen durchsucht. Die 41-jährige Frau konnte den Einbrecher folgendermaßen beschreiben: dunkelblaue Oberbekleidung, schwarze Maske und Kopfbedeckung sowie Trekking-Rucksack. Die Polizei leitete schnellstmöglich weiträumige Suchmaßnahmen ein und bezog angrenzende Ortschaften mit ein. Jedoch blieb dies ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rudolstadt unter der Telefonnummer 03672 417-1464 zu melden.

