Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Unterwellenborn (ots)

Bereits am 12.06.2022 zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die vordere linke Stoßstange sowie die Motorhaube eines PKW, der auf dem Parkplatz vor der Bar in der Straße "Saalthal" in Unterwellenborn (am Hohenwarte-Stausee) geparkt war. Ursächlich könnte ein weißer Ford gewesen sein, der neben dem PKW stand. Der Unfall-Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell