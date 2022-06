Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Baucontainer am Schwimmbad

Pößneck (ots)

Am Samstag gegen 5:30 Uhr meldete eine Zeugin ein verdächtiges Geräusch aus dem Bereich des Schwimmbades in der Straße "An den Kuhteichen" in Pößneck. Sie vermutet einen Einbruch. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete eine dunkel gekleidete Person in Richtung Wald. Die Überprüfung vor Ort ergab, dass der Unbekannte zwei Baucontainer aufgebrochen hatte, die auf dem Gelände standen. Eine Schubkarre war mit diversen Werkzeug beladen und stand offensichtlich zum Abtransport bereit. Wahrscheinlich machten die Polizisten dem Einbrecher einen Strich durch die Rechnung, als sie ihn während seiner Tat störten. Er richtete Sachschaden im Wert von etwa 2.000 Euro an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

