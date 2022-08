Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Brohl-Lützing und Bad Breisig - Abschlussmeldung

Bad Breisig (ots)

Am 28.08.2022 befuhr eine 46-jährige Frau aus dem Raum Andernach gegen 08:45 Uhr die B9 von Brohl-Lützing kommend in Richtung Bad Breisig. Hinter dem Ortsausgang von Brohl-Lützing kam es nach bisherigen Feststellungen zu einem technischen Defekt am PKW der Frau, woraufhin dieser nach rechts von der Fahrbahn abgetragen wurde und mit einem dort geparkten PKW kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Infolge der Wucht des Aufpralls wurden sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der im Einsatz befindliche Rettungshubschrauber wurde schlussendlich nicht benötigt. Während der Unfallaufnahme musste die B9 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

