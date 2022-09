Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Ahaus (ots)

Tatzeit: 25.09.2022, 10:30 Uhr;

Tatort: Ahaus, Rentmeisterskamp

Ein Fahrrad aus einem Unterstand entwendet haben mutmaßlich zwei Diebe am Sonntag in Ahaus. Ein Jugendlicher fiel einer Zeugin gegen 10.30 Uhr auf, als er längere Zeit vor einem Mehrfamilienhaus am Rentmeisterskamp stand, offensichtlich wartend auf eine zweite Person, denn er rief nach ihr. Kurz darauf fuhren die beiden Unbekannten in Richtung Arnoldstraße schnell davon. Wenig später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl eines Fahrrades des Typs Wittich W 24.7.

Zeugen beschreiben die Flüchtigen wie folgt: 1. Jugendlicher: 16 bis 17 Jahre alt, schmale Statur, kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke sowie dunkle Jeans. 2. Jugendlicher: 16 bis 17 Jahre alt, kräftige Statur, dunkler Teint, kurze Haare. Bekleidet mit einer weißen Jacke und dunkler Jeans.

Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell