POL-PDNW: (Elmstein/Lindenberg) Glatteisunfälle

Elmstein/Lindenberg (ots)

Durch überfrierende Nässe am 07.02.2022 ereigneten sich auf der L 499, in Höhe Breitenstein zwei Verkehrsunfälle. Kurz zuvor ereignete sich auf der K 16 (Lindenberg - Wachenheim) in der Nähe des Forsthauses Silbertal ebenfalls ein Verkehrsunfall infolge des Glatteises.

Auf der K 16 kam eine 20jährige in einem Kurvenbereich ins Schleudern. Der durch sie geführte VW Golf kollidierte mit der Leitplanke.

Eine 62jährige kam in Fahrtrichtung Frankeneck ca. einen Kilometer nach der Einmündung Breitenstein gegen 08.15 h nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mit ihrem Pkw einen Weidezaun.

Eine 74jährige kam gegen 08.30 h in Höhe der Einmündung Breitenstein mit ihrem Volvo ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam letztendlich von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrzeugführerin und deren Hund wurden durch die Feuerwehr befreit. Während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die L 499 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bei allen Unfällen wurde niemand verletzt.

