Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Auswirkungen des Sturmtiefs

Leiningerland, 06.02.2022 (ots)

Das gestrige Sturmtief hatte für zahlreiche Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Um 11:45 räumten Beamte in Grünstadt mehrere Tannenzweige von der Tiefenthaler Straße. Um 13:30 Uhr wurden Absperrzäune an einer Baustelle in der Neugasse umgeweht. Verantwortliche stellen diese wieder auf uns sicherten sie mit Kabelbindern. In Hettenleidelheim wurde um 17:00 Uhr ein Altkleidercontainer auf die Schamottestraße geweht - um den kümmerte sich die Feuerwehr. Bäume stürzten um 15:30 Uhr in Altleiningen auf die Talstraße und um 17:45 Uhr in Wattenheim auf den Mühlweg. Auch hier musste die zuständige Feuerwehr ausrücken. Letztlich stellten die Beamten um 18:45 Uhr noch umgefallenes Absperrmaterial an einer Baustelle in der Obersülzer Straße / Industriestraße wieder auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell