Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ruhestörung abgestellt

Grünstadt, Hauptstraße - 06.02.2022, 14:30h (ots)

Nach Beschwerden über eine Ruhestörung durch überlaute Musik in der Hauptstraße trafen die Beamten den 39-jährigen Verantwortliche in seiner Wohnung an, wobei er zuvor die Musik scheinbar extra lauter machte. Der 39-Jährige stört Nachbarn schon seit mehreren Wochen in gleicher Weise. Aufgrund der Situation war damit zu rechnen, dass es "keine Ruhe gibt". Aus diesem Grund wurde die Lautsprecheranlage sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell