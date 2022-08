Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Waldsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:55 Uhr, fuhr eine 19-jährige Radfahrerin den Radweg parallel zur K13 von Waldsee in Richtung Altrip. Hierbei kam der Frau vermutlich eine Radfahrerin aus Richtung Altrip entgegen. In Höhe eines Restaurants im Bereich des Campingplatzes "Auf der Au" stießen die Fahrräder zusammen, sodass die 19-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Wunde wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

