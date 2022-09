Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen beschädigt

Bocholt (ots)

Unfallzeit: zwischen 24.09.2022, 19:30 Uhr, und 25.09.2022, 18:30 Uhr;

Unfallort: Bocholt, Karolingerstraße

Ein Fahrradfahrer hat vermutlich in Bocholt einen parkenden Wagen angefahren. Der weiße Toyota wies an seiner rechten Seite entsprechende Schäden auf. Das Geschehen spielte sich zwischen Samstag- und Sonntagabend, an der Karolingerstraße ab. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

