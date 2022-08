Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Vorfälle am Ehrenplatz - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen aus Bottrop ist am Freitagabend an der Skateranlage am Ehrenplatz bestohlen und leicht verletzt worden. Die 12-Jährige war gegen 20 Uhr mit Freundinnen in dem Park. Ein Junge/Jugendlicher, der mit einer größeren Gruppe unterwegs war, habe ihr zunächst Geld weggenommen. Wenig später, als die Mädchen gehen wollten, kam es erneut zu einer Konfrontation, woraufhin zwei Jungen/Jugendliche die 12-Jährige geschlagen haben sollen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Anschließend lief die Gruppe in Richtung Busbahnhof weg. Es liegen erste Hinweise auf einen Tatverdächtigen bzw. die Gruppe vor. Dem geht die Polizei jetzt nach. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Samstagabend am Ehrenplatz - wieder gegen 20 Uhr. Ein 15-Jähriger aus Bottrop wurde von mehreren Personen geschlagen. Der 15-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Erst dort und nach Mitternacht meldete er den Vorfall der Polizei. Auch hier gibt es erste Hinweise auf Tatverdächtige. Es soll sich um eine fünfköpfige Gruppe gehandelt haben, die den 15-Jährigen attackiert hat. Wer Hinweise dazu geben kann, sollte die Polizei informieren - telefonisch geht das unter 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell