POL-RE: Bottrop: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots) - Eine 94-jährige Frau aus dem Stadtteil Brassert wurde am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, von einer ihr unbekannten Frau angerufen. Am Telefon erklärte sie ihr, ihr Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei soll ein Kind getötet worden sein, die Eltern des Kindes verlangten nun Geld. Die 94-Jährige verpackte Bargeld und Schmuck, wie am Telefon angewiesen, in ein Säckchen. Am ...

