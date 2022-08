Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin übergibt Jungen Bargeld und Schmuck

Recklinghausen (ots)

Eine 94-jährige Frau aus dem Stadtteil Brassert wurde am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, von einer ihr unbekannten Frau angerufen. Am Telefon erklärte sie ihr, ihr Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei soll ein Kind getötet worden sein, die Eltern des Kindes verlangten nun Geld.

Die 94-Jährige verpackte Bargeld und Schmuck, wie am Telefon angewiesen, in ein Säckchen. Am Telefon erklärte die Frau, dass ein Junge die Wertgegenstände abholen komme.

Die Frau übergab daraufhin einem ihr fremden Jungen eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld und Wertgegenständen. Der Abholer konnte beschrieben werden: Junge, ca. 12 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell