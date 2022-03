BPOLI-KA: Gesuchter Straftäter kommt selbst zur Bundespolizei

Mannheim (ots) - Donnerstagnachmittag (17. März) hat ein bislang unbekannter Täter einen 13-jährigen Jungen am Mannheimer Hauptbahnhof mit einer Tüte auf den Kopf geschlagen. Gegen 16:30 Uhr befand sich der Junge am Bahnsteig 12. Beim Einsteigevorgang in die S9 wurde der 13-jährige unvermittelt von hinten durch einen unbekannten Mann angegriffen. Eine ...

mehr