POL-GE: Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit E-Scooter

Gelsenkirchen (ots) - Ein Gelsenkirchener wurde am Freitag, 24. Juni 2022, kurz nach Mitternacht, am Wissenschaftspark geschlagen und beraubt. Gegen 23.30 Uhr am Donnerstagabend war der 23-Jährige an der Haltestelle "Buer Rathaus" in die Straßenbahnlinie 302 in Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof eingestiegen. Dort suchten zwei Unbekannte das Gespräch mit ihm und luden ihn im weiteren Verlauf zum Grillen in den Wissenschaftspark ein. Zusammen stieg das Trio an der ...

