Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern aus Plau am See

Plau am See (ots)

Seit gestern, dem 31.01.2022 gegen 16:45 Uhr, werden zwei Kinder aus einer Wohngruppe in Plau am See vermisst.

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung zum Auffinden der beiden Kinder.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Meldung unter https://t1p.de/gv38p

Yves Massenthe Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell