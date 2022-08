Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer beschädigt mehrere Autos und rennt weg

Recklinghausen (ots)

Auf dem Meckinghover Weg hat ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag mehrere Autos bei einer Unfallflucht beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 3 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Das löste eine Kettenreaktion aus, da das geparkte Auto noch gegen ein weiteres und dieses dann schließlich in drittes geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer lief nach dem Unfall weg: Ein Zeuge konnte sehen, wie er nochmal kurz zur Unfallstelle zurückkam, dann aber in Richtung Tannenbergstraße flüchtete. Der Halter des Verursacherfahrzeugs ist bekannt. Unklar ist noch, wer am Steuer saß. Es gibt zwar vielversprechende Hinweise - auch dank des Zeugen - die Ermittlungen dauern aber noch an. Das Auto wurde sichergestellt.

