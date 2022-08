Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten Autos, der heute Vormittag an einem Unfall an der Ecke Freiligrathstraße/Glück-Auf-Straße beteiligt war - und dann weitergefahren ist. Der gesuchte Fahrer kam aus der Freiligrathstraße und flüchtete in Richtung Sadeckiestraße/Ellerbruchstraße. Der Fahrer stieß gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung mit einem grauen Opel Meriva zusammen, an dem rund 3.000 Euro Sachschaden entstand. Der Opel-Fahrer war stadtauswärts unterwegs. Es ist davon auszugehen, dass auch das rote Auto bei dem Unfall beschädigt wurde. Die Polizei sucht nach dem Fahrer bzw. nach Zeugen, die Hinweise (unter Tel. 0800/2361 111) auf den roten Pkw und/oder den Fahrer geben können.

Gesucht werden außerdem Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht auf der Julius-Ambrunn-Straße machen können. Dort wurde heute, zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr, ein geparkter schwarzer VW Beetle angefahren und massiv an der linken Seite beschädigt worden. Unter anderem war der Außenspiegel abgebrochen. Der Verursacher ist geflüchtet.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell