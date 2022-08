Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper bei Motorradfahrunfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Kirchhellener Straße sind am Donnerstagnachmittag ein Motorrad- und ein Autofahrer zusammengestoßen. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Bottrop wurde dabei leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Bottroper gegen 15.30 Uhr in Richtung Bottrop unterwegs. Im Bereich Oberhausener Straße/Kirchhellener Straße überholte der Motorradfahrer und stieß dabei mit dem 23-jährigen Autofahrer zusammen. Anschließend prallte der Motorradfahrer noch gegen ein weiteres Auto, an dem ebenfalls Sachschaden entstand. Der Schaden wird insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt.

