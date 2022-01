Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Reifenplatzer sorgt für Straßensperrung/ Bei einem Unfall am Freitag bei Großkuchen wurde eine Autofahrerin schwer verletzt.

Gegen 18.15 Uhr war ein 31-Jähriger auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs, als ein Reifen an seinem Auto platzte. Der Mercedes schleuderte und prallte gegen die Mittelleitplanke. Teile davon flogen durch die Luft und trafen dann einen Seat, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Das Metallteil durchschlug den Pkw und landete auf der Rückbank. Die Autofahrerin trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen transportierte die 46-Jährige in ein Krankenhaus. Der Mercedesfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam auch in eine Klinik. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen noch weitere Fahrzeuge durch umherfliegende oder auf der Fahrbahn liegende Teile beschädigt worden sein. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei bisher auf ungefähr 25.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn war die A7 in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) ermitteln nun den genauen Unfallhergang.

