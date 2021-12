Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallfahrerin flüchtete, weil sie keinen Führerschein hat

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, war eine 30-jährige unaufmerksam. Sie fuhr auf der Heininger Straße und übersah einen Skoda vor ihr, der vor dem Kreisverkehr abbremsen musste. Sie fuhr auf und verursachte an beiden Autos nur geringen Schaden. Als der Fahrer des vorausfahrenden Fiat die Polizei rief, gab die Frau zu verstehen, dass sie das nicht wolle, weil sie keinen Führerschein hat. Als sie wegfuhr, versuchte der 41-Jährige, sich am Auto festzuhalten. Er ließ dann aber doch lieber los und die Frau entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weiter fehlt ein Handy, das auf der Motorhaube des Fiat gelegen hatte. Die Fahrerin aus dem Landkreis Heidenheim konnte mit ihrem Fiat bisher nicht angetroffen werden.

+++++++++++++++++++++++++++ 2477854

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell