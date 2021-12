Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Ulm (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, fuhr eine 76-Jährige entlang der Mergelstetter Straße in Richtung Lange Straße. Sie fuhr mit ihrem Peugeot in den dortigen Kreisverkehr ein, obwohl dieser gerade durch eine Audifahrerin befahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Am Peugeot der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR, am Audi in Höhe von 4.000EUR.

+++++++++++++++++++++++++++ 2478359

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell