Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Opel Corsa von vermutlich grünem Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

An der Schloenbachstraße auf Höhe der Hausnummer 14 wurde am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr ein Opel Corsa beschädigt. Dieser stand ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite wurde vermutlich durch ein grünes Fahrzeug verursacht. Hinweise zur Tat oder dem Verursacher nimmt die Polizei in Bad Rothenfelde unter 05424/293290 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell