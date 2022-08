Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gelsenkirchen: Frau belästigt - Fahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 04.06.2022, zwischen 09:30 Uhr und 09:50 Uhr, soll ein bislang unbekannter Mann eine 20-Jährige aus Gelsenkirchen in einem Zug sexuell belästigt haben. Die Frau war in Gelsenkirchen an der Zoom-Haltestelle eingestiegen und in Bottrop-Feldhausen ausgestiegen. Während der Fahrt soll der Mann die Frau mehrfach unsittlich berührt haben. Der Mann war nach Ansprache auch in Feldhausen ausgestiegen, konnte durch die gerufene Polizei aber nicht angetroffen werden. Aus dem Zug konnten Videoaufnahmen gesichert werden.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 35 - 40 Jahre alt, ca. 1,75-1,85m groß, dunkle Haare

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/85660

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell