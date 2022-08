Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger angefahren - Autofahrerin geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Donnerstagmittag einen Fußgänger angefahren hat und anschließend weitergefahren ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 18-Jährige aus Recklinghausen gegen 13 Uhr die Bochumer Straße im Bereich Elisabethstraße überqueren. In diesem Moment habe eine Autofahrerin angehalten, um zwei andere Männer - die ihm entgegenkamen - über die Straße gehen zu lassen. Als der 18-Jährige weiterging, fuhr die Autofahrerin los und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Anstatt sich um den 18-Jährigen zu kümmern, habe die Frau am Steuer geschimpft und sei dann in Richtung Stadtmitte weitergefahren. Die Autofahrerin war demnach in einem braunen Mercedes unterwegs, dabei soll es sich um ein älteres Modell gehandelt haben. Die Frau wurde als etwa 60 bis 80 Jahre alt beschrieben mit grauen, schulterlangen Haaren. Die Frau selbst oder wer Hinweise auf sie oder das Auto hat, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

