POL-RE: Herten: Unfall auf der Feldstraße - ein Schwerverletzter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Buschstraße in Richtung Westen. Zeitgleich war ein 29-jähriger Radfahrer aus Herten auf der Feldstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem gut 1.000 Euro Sachschaden.

