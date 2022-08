Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pärchen schlägt sich gleich mehrfach am Bahnhof in Altenbamberg

Altenbamberg - Hauptstraße/Bahnhof (ots)

Ein äußert aggressives Pärchen beschäftigte die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach am 14.08.2022 gleich zwei Mal am Bahnhof in Altenbamberg. Zunächst wurde gegen 20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am dortigen Bahnsteig gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten u.a. einen 42 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Birkenfeld und seine am heutigen Tag aus der JVA entlassene 34 Jahre alte Lebensgefährtin antreffen. Aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten waren die beiden erheblich alkoholisierten Kontrahenten aneinandergeraten und hatten sich gegenseitig durch Schläge leicht verletzt. Nachdem die Situation beruhigt worden war, schwor man sich zu vertragen und wollte die Heimreise antreten. Doch gegen 20:54 Uhr geriet man wieder in Streit und prügelte sich erneut am Bahnsteig. Abermals mussten die entsandten Streifenwagenbesatzungen die Aggressoren trennen und die den Beamten barbusig gegenübertretende 34-jährige trat letztendlich wieder verhüllt alleine die Heimreise an. Auf beide Beteiligten warten mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung.

