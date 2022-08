Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Holzlatten verursachen Unfall auf der B41

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 08.08.2022, 08:45 Uhr, kam es auf der B41, zwischen Bad Kreuznach und der Autobahn 61, zu einem Unfall durch herabfallende Ladung. Ein Transporter mit Planen-Anhänger verlor während der Fahrt Holzlatten, welche auf die Fahrbahn und die Gegenspur flogen. Zumindest ein Fahrzeug auf der Fahrbahn in Richtung Bad Kreuznach wurde hierbei im Frontbereich beschädigt. Zeugen des Unfalles wenden sich an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell