POL-RE: Recklinghausen: Insassen flüchten zunächst nach Unfall

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 17:15 Uhr, stürzte ein 61-jähriger Waltroper mit seinem Pedelec. Der Mann war auf dem Radweg der Riphausstraße unterwegs. Der Waltroper musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeitweise soll Lebensgefahr bestanden haben. Bislang gibt es keine Erkenntnisse, dass weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren. Warum der Mann ...

