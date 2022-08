Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus; Ursache noch unklar; drei leicht verletzte Personen; Pressemitteilung Nr. 2

Sandhausen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagabend im Neubachweg in Sandhausen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Sie wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Die Brandursache ist weiterhin unklar und derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch.

Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden, die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell