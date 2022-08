POL-MA: Leimen: Brand in Kellerwohnung; Ursache noch unklar; keine Verletzte; Schaden: ca. 30.000.- Euro; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Ladenburger Straße. Die Fahrerin parkte ihren Fiat in der Ladenburger Straße entgegen der Fahrtrichtung. Als diese zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wies dieses Beschädigungen über die gesamte Beifahrerseite auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

