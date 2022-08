POL-MA: B535, Heidelberg: Versuchter Katalysatordiebstahl - wer kann Hinweise geben?

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr warteten zwei Frauen an der OEG-Haltestelle in der Händelstraße auf ihre Bahn und stellten ihre Taschen auf dem Boden vor sich ab. Kurz darauf wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen und in der Folge in ein Gespräch verwickelt. ...

mehr