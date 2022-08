Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Taschendieb vorläufig festgenommen - Polizei ermittelt

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr warteten zwei Frauen an der OEG-Haltestelle in der Händelstraße auf ihre Bahn und stellten ihre Taschen auf dem Boden vor sich ab. Kurz darauf wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen und in der Folge in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte nutzte wiederum einen unbeobachteten Moment aus, um die Taschen der Frauen an sich zu nehmen und anschließend zu flüchten. Als der Langfinger in einer angrenzenden Parkanlage das Diebesgut nach Wertgegenständen durchsuchte, verständigte ein zufällig vorbeikommender Passant die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Unbekannte, von dem allerdings eine Personenbeschreibung vorlag. Der 37-jährige Tatverdächtige konnte daraufhin kurze Zeit später in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Den 37-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell