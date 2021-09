POL-LG: ++ Stromverteiler von Baustelle gestohlen ++ hochwertigen Grill aus Garten gestohlen ++ Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zum 27.09.21 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Ochtmisser Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 und 04.00 Uhr. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Am Samstag, 25.09.21, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, öffneten unbekannte Täter einen unverschlossenen Pkw, der in der August-Wellenkamp-Straße abgestellt war. Aus dem Pkw wurden ein Handy und Bargeld gestohlen. In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem Pkw BMW, der in der Hamburger Straße abgestellt war, eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Sachbeschädigung mittels Böller

Unbekannte Täter sprengten mit möglicherweise einem "Polenböller" einen Spender für Hundekotbeutel, der bei einem Sportplatz im Ostpreußenring aufgestellt ist. Die Tat ereignete sich am 26.09.21, gegen 03.30 Uhr. Die Metallfetzen flogen bis in einen angrenzenden Garten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Kennzeichen gestohlen

Am 25.09.21 bauten unbekannte Täter die Kennzeichen LG - BR 267 von einem Pkw Ford ab, der in der Zeit von 17.30 bis 22.00 Uhr im Nindorfer Moorweg auf dem Parkplatz einer Schule stand. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Altpapiercontainer angesteckt - in Gebäude gezündelt

Am Sonntagabend, 26.09.21, gegen 22.30 Uhr, setzten unbekannte Täter den Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand, der in der Straße Am Schierbrunnen aufgestellt ist. Ein Zeuge hatte zuvor drei Jugendliche an dem Container beobachtet. Bereits am Sonntagnachmittag, zwischen 15.30 und 16.15 Ihr, hatten Unbekannte Unrat angezündet, der in einem leerstehenden Gebäude im Rotenbleicher Weg lag. Die Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Es entstanden lediglich leichte Sachschäden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - in Schlangenlinien unterwegs

Eine 57-Jährige fiel am 26.09.21, gegen 20.10 Uhr, auf, da sie in der Echemer Straße mit ihrem Pkw in Schlangenlinien und ohne Licht fuhr. Die 57-Jährige wurde an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der 57-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Klein Gusborn - Postkasten beschädigt

Vermutlich mit einem sog. "Polenböller" beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum 26.09.21 einen Kasten der Deutschen Post AG in der Neue Dorfstraße. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Woltersdorf - hochwertigen Grill aus Garten gestohlen

Einen hochwertigen Grill der Marke "Broil King" stahlen Unbekannte in der Nacht zum 27.09.21 von einem Grundstück im Buhrwinkel. Die Täter waren durch ein Gartentor auf das Grundstück gelangt und hatten diesen abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Westerweyhe - in den Gartenzaun gefahren und abgehauen - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Fahrer eines vermutlich Pkw Audi älteren Baujahrs. Der Unbekannte war in den Abendstunden des 26.09.21 gegen 20:20 Uhr in der Straße Grüner Weg in Richtung Stadtwald unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und kollidierte mit einem Gartenzaun aus Metall. Anschließend ergriff der Verursacher die Flucht mit seinem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 800 Euro am Gartenzaun. Anwohner nahmen Knallgeräusche der Kollision wahr und alarmierten die Polizei, die am Umfallort sowie im Umfeld Scheinwerferteile des Pkw sicherstellen konnten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen älteren Pkw Audi Baujahr vor dem Jahre 2000. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Stromverteiler von Baustelle gestohlen

Einen Stromverteiler stahlen/entfernten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 27.09.21 auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße. Die Täter waren über einen Bauzaun geklettert und hantierten am Stromverteiler der dortigen Pumpen. Aufgrund der Regenfälle in der Nacht zum 27.09.21 liefen mehrere Schächte mit Sediment voll; andere Schächte wurden unterspült, so dass Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

